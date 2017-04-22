Konya'da kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Saat 06.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 1'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Seydişehir'den Konya yönüne gelen Ali Boran yönetimindeki 07 S 1749 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine refüjü geçerek karşı yönden gelen Ahmet Eken yönetimindeki 42 DB 681 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN 1'İ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada her iki sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Eken'in öldüğünü tespit etti.

AĞIR YARALANAN DİĞER SÜRÜCÜ İSE HASTANAYE KALDIRILDI

Ali Boran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan Boran, ambulansa alındğı sırada sağlık ekiplerinden cep telefonunu istemesi dikkat çekti. Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Soruşturma sürüyor.