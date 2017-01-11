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Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Konya'da 20 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DHA | 11.01.2017 - 11:59
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Konya'nın Bozkır İlçesi'nin Aslantaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı insan boyunu aştı.

KAR KALINĞI 2.5 METREYE ULAŞTI

Karın en çok etkili olan bölgelerinden biri de Bozkır İlçesi'nin eskiden köy statüsünde olan Aslantaş Mahallesi. Mahallede kar kalınlığı yer yer 2.5 metreye kadar ulaştığı için mahalle halkı adeta mahsur kaldı.

Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Belediye tarafından yollar ulaşıma açılmaya çalışsa da mahalle halkı kendi evlerinin önündeki ve çatısındaki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.


Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

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