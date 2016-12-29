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Konya'da kartopu kavgası kanlı bitti

Akşehir ilçesinde araca atılan kartopu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İHA | 29.12.2016 - 14:01
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konya

İlçeye bağlı Selçuk Mahallesi Atatürk Ortaokulu bahçesindeki Gülmece Anaokulu yakınlarında meydana gelen olayda, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 4 arkadaş, içerisinde N.C.Ö. ve O.A.’nın bulunduğu otomobile kartopu attı.

SÜRÜCÜ KARTOPU ATANLARI BIÇAKLADI

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu araç içindeki N.C.Ö., İ.C.’yi bıçakladıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan genç, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklama olayına karıştığı iddia edilen şüpheli N.C.Ö.’nün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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