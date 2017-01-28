Konya'da kaza: 1 ölü, 46 yaralı

Konya- Adana karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris’ten Gaziantep’e giden 37 yaşındaki Neşet Oğuz yönetimindeki 27 TG 765 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

OTOBÜSÜN MUAVİNİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün muavini 20 yaşındaki Mehmet Salih Güneş aracın altında kalarak öldü, sürücü ile 46 yolcu yaralandı.

POLİSTEN EŞİNE YARDIM

Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hafif yaralanan yolculardan polis memuru İskender Kara da araçta sıkışan eşi İlknur Kara’nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Sıkışan eşini uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası İlknur Kara sıkıştığı yerden kurtarıldı.

































