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Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da gizli buzlanma sebebiyle kayarak köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 02.02.2018 - 09:29..
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Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kampüsten merkez istikametine seyir halinde olan Yasin A. idaresindeki 06 PUD 88 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle MEDAŞ tramvay durağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Yasin Altan, Mehmet İnanç ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyi güçlükle çıkarttı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa alınarak kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Altan ve Mehmet İnanç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazada ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, aracın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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