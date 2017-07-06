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Konya'da kaza: 3 ölü

Konya Kulu'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

06.07.2017 - 08:17
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konya

Alınan bilgiye göre, İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K. yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.

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