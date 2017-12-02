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Konya'da kaza: 3 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
AA | 02.12.2017 - 04:13..
Haberler
3. Sayfa
Konya'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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