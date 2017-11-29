Konya'da kaza: 9 yaralı

Facebook'un yeni yapay zeka teknolojisi, intihar düşüncesi belirtileri taşıyıp taşımadıklarını anlamak için tüm paylaşımları tarayacak.

4

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Cansu Canan'ın "bazı hocalar 100 tane huri var diyor" sözleri üzerine Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Var ama arkadaşlık olarak var" dedi.