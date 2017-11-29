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Konya'da kaza: 9 yaralı

Konya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

DHA | 29.11.2017 - 02:30..
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Saat 20.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50. kilometresinde meydana gelen kazada,  Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çetinbağ'ın  kullandığı 42 PE 007 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya'da kaza: 9 yaralı

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Kazada sürücü Hasan Çetinbağ ve yanında bulunan  Safiye Çetinbağ (23), İbrahim Çetinbağ (21), Zeynep Yüksel (29), Raziye Berra Yüksel (11), Ahmet Ali Yüksel (9), Havvanur Yüksel (9) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Bükücü ve yanında bulunan Havva Bükücü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da kaza: 9 yaralı

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