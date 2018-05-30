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Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Ereğli ilçesinde çiftçi Koray C. minibüsüyle kırmızı ışıkta bekleyen akrabası İsmail Candan'ı pompalı tüfekle öldürdü.

DHA | 30.05.2018 - 05:32..
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Dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda kavşakta meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan İsmail Candan(22), 42 HB 530 plakalı minibüsüyle kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada minibüsün yanına yürüyerek yaklaşan çiftçi Koray C.(20), pompalı tüfekle Candan'a ateş etti.

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Candan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koray C. ise yakın bir noktaya park ettiği 42 EUB 95 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet VİDEO

SALDIRI ANI" CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Koray C.'nin, silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli Koray C. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 12 el ateş edildiğini tespit etti, soruşturma başlatıldı.

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

Konya'da kırmızı ışıkta cinayet

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