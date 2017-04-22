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Konya'da kız kavgası ölümle bitti

İki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka bıçaklanarak öldürüldü.

22.04.2017 - 06:58
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Merkez Meram İlçesi Küçük Aymanas Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana gelen olayda, aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu, aralarındaki kız meselesini konuşup tatlıya bağlamak için parkta buluştu. Ancak burada, her iki gruptan Mustafa Umut Çaka ve 18 yaşındaki Emrah Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Acar, Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı.

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Kanlar içinde kalan Çaka, parktan çıkıp arkadaşı Mehmet Kılıç'ın yanına giderek bıçaklandığını söyledi. Kılıç'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Umut Çaka, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çaka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Olayla ilgili soruştarma başlatan polis ekipleri, alçıpen işiyle uğraşan Emrah Acar'ı evine yakın bir adreste suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Acar'ın polisteki sorgusu sürüyor.


Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

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