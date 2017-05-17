Konya'da kızını silah zoruyla kaçırıp rehin aldı

Konya'da 2 çocuk babası Ahmet Ü., yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı H.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet Ü., anneleriyle birlikte yaşayan iki çocuğundan biri olan H.Ü.'yü okuldan alıp, 52 EH 388 plakalı otomobiliyle eski eşinin oturduğu merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki evine gitti.

"GELMEZSEN KIZIMI ÖLDÜRÜRÜM"

Ahmet Ü., H.Ö.'yü dışarı çağırıp konuşmak istedi. H.Ö. olumsuz cevap verince sinirlerine hakim olamayan Ahmet Ü., otomobilinde taşıdığı av tüfeğini alıp kızı H.Ü.'ye doğrulttu, "Konuşmak için gelmezsen kızımı öldürürüm" dedi. H.Ö.'nün yakınları da polise haber verdi.

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POLİSİ GÖRÜNCE KIZINI KAÇIRDI

Ahmet Ü., polisin sokağa girdiğini görünce silah zoruyla kızı H.Ü.'yü otomobiline bindirdi. Ardından havaya ateş eden Ahmet Ü., polise, "Gelmeyin, kızımı vururum" dedikten sonra kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi de Ahmet Ü.'nün peşine düştü. Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet Ü., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet Ü., tehditler savurarak ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, psikolog, ailesi ve ayrıldığı eşi olay yerine çağrıldı.

AİLESİ İKNA EDEMEDİ

Gelen Ahmet Ü.'nün babası İsmail Ü., oğluna yaklaşık 15 metre yaklaştı, silahı indirip, torununu bırakmasını istedi. Annesi Hatice Ü. de "Kara kuzum gel yapma" diye eylemine son vermesini istedi.

Olay yerine gelen boşandığı eşi H.Ö. de güvenlik gerekçesiyle araçtan indirilmedi. Ahmet Ü. bir süre sonra kızını otomobiline bindirip, yeniden kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 500 metre gittikten sonra otomobilini durdurdu, bir polisi yanına çağırdı.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Otomobile binen polis memuru, Ahmet Ü. ile konuşup ikna etti. Yaklaşık 2 saat sonra eylemine son veren Ahmet Ü., kızını bırakıp, polise teslim oldu. H.Ü., ağlayarak ailesinin yanına koştu.

Gözaltına alınan Ahmet Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.