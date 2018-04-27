Konya'da kontrolden çıkan araç takla attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularını Galatasaray maçına "Ligin en iyi takımı olduğunuzu gösterin" diyerek motive ediyor.

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Topuklu ayakkabılarla yürüyebilmenin yolları

Her kadın onları sever ama bu uzun günlerde bir işkence aletine dönüştüğü gerçeğini de değiştirmiyor. İşte topuklu ayakkabılarla yürüyebilmenin yolları.