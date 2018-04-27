Konya'da kontrolden çıkan araç takla attı

Saat 16.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde meydana geen kazada, Hızır Acar (22) idaresindeki 42 AAL 779 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan ağacı kırıp karşı şeride geçti, daha sonra telefon direğini yıkıp Sadullah Aşiran'a ait evin bahçesine uçtu.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Bahçe duvarını yıkan otomobil, bahçede bulunan ağaca asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hızır A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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