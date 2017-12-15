Konya'da Kudüs mitingi

Konya'da cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

VİDEO KONFERANS MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinge katılanlara video konferans yöntemiyle hitap etti.

KUDÜS YALNIZ DEĞİLDİR

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Kudüs'teki kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir." dedi.

Konya'daki Kudüs mitingine Erdoğan canlı bağlantı yaptı VİDEO

"BU REZİLLİK ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız.

"BM GENEL KURULU'NDA KARARIN İPTALİ İÇİN..."

Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız.Ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır.

137 ÜLKE FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYOR

Ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır."