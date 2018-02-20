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Konya'da kuyumcu soyguncusu kamerada

Kar maskeli soyguncu, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bilezik, künye ve kolye alıp kaçtı.

DHA | 20.02.2018 - 12:28..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla Menderes Koçak'a ait kuyumcuya girdi.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak'ın eşi Fatma Koçak'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına yaklaşık 100 bin lira değerinde 50'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtarak kaçtı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Konya'da kuyumcu soyguncusu kamerada

POLİS HER YERDE ARIYOR

Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.

Yapılan çalışma sonucu kar maskesi ile mont, bölgedeki bir çöp konteynerinde bulundu.

Çalınan altınların sigorta poliçesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Konya'da kuyumcu soyguncusu kamerada

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