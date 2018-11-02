taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.52695
Euro
6.30335
Altın
1232.925
Borsa
92387.41
Gram Altın
218.868

Konya'da kuzenini askere uğurladığı otobüs canını aldı

Konya'da kuzenini askere uğurlamak için bindirdiği otobüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

AA | 02.11.2018 - 03:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'da askere gidecek kuzenini bindirdiği yolcu otobüsünün altında kalan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

33 yaşındaki Mevlüt Göklü, vatani görevini yapmak için Edirne'ye gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için merkez Selçuklu ilçesindeki Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Konya'da kuzenini askere uğurladığı otobüs canını aldı

Kuzenini askere uğurladığı otobüsün altında kaldı VİDEO

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vedalaştığı kuzenini otobüse bindiren Göklü, Bülbül'ü yeniden görmek için aracın yan tarafına geçti. Bu sırada Mehmet A'nın kullandığı otobüsün hareket etmesiyle aracın altında kalan Göklü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dördüncü çocuğu bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenilen Mevlüt Göklü'nün cesedi, polis ekiplerinin incelemeleri sonrası otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Otobüs sürücüsü Mehmet A. ise gözaltına alındı.

Konya'da kuzenini askere uğurladığı otobüs canını aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

34
Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

55
Rafinha Cadılar Bayramı'nda Müslümanları kızdırdı

Rafinha Cadılar Bayramı'nda Müslümanları kızdırdı

57
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

25
Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

22
Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

5
Maldivler'in sürgün lideri ülkesine döndü

Maldivler'in sürgün lideri ülkesine döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM