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Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Seydişehir ilçesinde minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 19 kişi yaralandı.

30.04.2017 - 10:10
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Saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana gelen kazada, Emre Salatan yönetimindeki 42 EC 300 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kişi yaralandı. İstanbul’a düzenledikleri gezi'den Konya'nın Bozkır İlçesi'ne döndükleri belirtilen yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve Beyşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya’ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Konya'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

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