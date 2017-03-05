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Konya'da motosiklet sürücüsü 3 araca çarptı

Selçuklu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen üç otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

05.03.2017 - 03:44
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Umut Avşar idaresindeki 34 ASU 34 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Üçöz'ün kullandığı 42 FFP 39 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan motosiklet daha sonra Mehmet Küçükacar idaresindeki 68 DP 676 plakalı otomobil ve Ahmet Cam yönetimindeki 42 DNH 02 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu.

Konya'da motosiklet sürücüsü 3 araca çarptı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Avşar, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı cadde, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, yeniden trafiğe açıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Avşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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