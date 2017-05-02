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Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında damat adayı hayatını kaybetti, nişanlısı ağır yaralandı.

02.05.2017 - 09:54
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İzzettin Öztürk (29) idaresindeki 48 EU 662 plakalı otomobil, Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Sevim Ergüner (28) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BAGAJDAN GELİNLİK ÇIKTI

Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik buldu. Otomobildekilerin nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenildi.

Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

Öte yandan, ekipler olay yerinde inceleme yaparken Ergüner'in çalan telefonunu açan jandarma personeli, yaralının durumu hakkında iş arkadaşı olduğunu söyleyen kişiye bilgi verdi.

Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

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