Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

İzzettin Öztürk (29) idaresindeki 48 EU 662 plakalı otomobil, Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Sevim Ergüner (28) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BAGAJDAN GELİNLİK ÇIKTI
Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik buldu. Otomobildekilerin nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenildi.
Öte yandan, ekipler olay yerinde inceleme yaparken Ergüner'in çalan telefonunu açan jandarma personeli, yaralının durumu hakkında iş arkadaşı olduğunu söyleyen kişiye bilgi verdi.