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Konya'da öğrenci servisi devrildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde servis minibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 18'i öğrenci, 19 kişi yaralandı.

DHA | 20.12.2017 - 18:15..
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Eldeş Mahallesi Ilgın yolunun 1'inci kilometresinde meydana gelen kazada eskiden köy statüsünde olan Eldeş Mahallesi'nden ilçe merkezine, farklı liselerde okuyan öğrencileri taşıyan, Osman Boran yönetimindeki 42 GCU 57 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

ÖĞRENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada sürücü Boran ile minibüsteki 18 öğrenci yaralandı. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da öğrenci servisi devrildi

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