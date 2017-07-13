Konya'da orman yangını

Meram ilçesi Dutlu Caddesi üzerinde bulunan mesire alanın arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile dağlık bölgeye ilerlemeye başladı.

İTFAİYE EKİPLER, HELİKOPTER DESTEĞİ İSTEDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu bölgede yol olmaması üzerine müdahale etmekte güçlük çekti. Bunun üzerine yangının havadan söndürülmesi için destek istendi. Bazı vatandaşlar ve belediye ekipleri kazma ve kürek ile yangına müdahale etmeye başladı. Askeriyeye de sınır olan bölgede, askeriyeye ait itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışmaya başladı.

İLK İNCELEMEDE PİKNİK ÖRTÜSÜ, TABAK VE ÇATALLAR BULUNDU

Bölgede yapılan ilk inceleme sonrası yangının başladığı noktada piknik örtüsü, tabak ve çatallar bulundu. Bu arada yangın başladıktan sonra olay yerinden 3 kişinin koşarak uzaklaştığı ihbarının yapılması üzeri, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halen devam eden ve yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.





























