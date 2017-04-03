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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya’da köpeğe çarpmamak için manevra yapan tur otobüsü sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirerek bariyerlere çarptı.

03.04.2017 - 03:04
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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Karaman Karayolunun 70’inci kilometresinden meydana geldi. Mersin’e günübirlik geziye gidenleri taşıyan 42 FR 992 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Sevilmiş, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ani manevrayla kontrolünü kaybeden otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole savruldu. Otobüste bulunan 14 yolcu ile şoför Mehmet Sevilmiş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da otobüs şarampole devrildi: 15 yaralı

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