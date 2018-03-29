Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Çin'in Hangzhou kentinde alkolü fazla kaçıran 3 kadın, yolda gördükleri ve beğendikleri bir adamı kaçırmaya çalıştı.

2

Trump bir bakanı daha değiştirecek

Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.