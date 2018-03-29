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Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Seyir halindeki bir otomobil, Konya'daki yağış nedeniyle Muradiye Kavşağı'nda devrildi. Meydan gelen kazada 4 kişi yaralandı

AA | 29.03.2018 - 02:30..
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45 yaşındaki Servet Savacı'nın kullandığı otomobil, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Muradiye Kavşağı'nda yağıştan dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Seydişehir-Antalya çevre yolundaki kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, otomobil sürücüsü Savacı ile Mustafa Hakan Helva (42), eşi Seda Helva (41) ve çocuğu Tuna Helva (13) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Mustafa Hakan Helva'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

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