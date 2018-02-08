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Sirgaya Tepesi'ndeki beton tüneller deşifre oldu

1 Muğla'da uçurum kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı Muğla'da bulunan Yalçın Tepesi'nde 6 gündür mahsur kalan yavru keçi kurtarıldı.

2 Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı AKşehir'deki bir kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

3 Almanya'da camilere 13 saldırı yapıldı Almanya'da son üç haftada camilere 13 saldırı gerçekleşti. Dün gece de Köln'deki bir camiye lazer ışıklarıyla siyasi propaganda amaçlı görseller yansıtıldı.

4 Fatih Terim: Belhanda daha iyi olacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçında iyi bir futbol sergileyen Behanda'ya daha fazla şans verebileceğinin sinyallerini verdi.

5 Macaristan'dan Avrupa'ya korku salan Türkler Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesi Jobbik Partisi, favori haline geldi. Jobbik'in Türk hayranlığı ve Türkiye ile ortak çalışmalar yapmak istemesi, korku salmaya yetti.

6 Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Konyaspor'u 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.