Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 48 yaşındaki Ahmet K.'nın kullandığı kamyonet ile 57 yaşındaki İbrahim A.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ahmet K. yönetimindeki 42 BYE 07 plakalı kamyonet D-300 karayolundan giriş yapıp kavşaktan döndüğü sırada İbrahim A. idaresindeki 42 U 2995 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ve kamyonette bulunan Mehmet Ali Y. (45) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.