taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.264
USD
3,8215
EURO
4,6880
ALTIN
161,85
PETR
64,4100

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AKşehir'deki bir kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 08.02.2018 - 23:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya’nın Akşehir ilçesinde 48 yaşındaki Ahmet K.'nın kullandığı kamyonet ile 57 yaşındaki İbrahim A.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ahmet K. yönetimindeki 42 BYE 07 plakalı kamyonet D-300 karayolundan giriş yapıp kavşaktan döndüğü sırada İbrahim A. idaresindeki 42 U 2995 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ve kamyonette bulunan Mehmet Ali Y. (45) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet soyağacı sorgulama

244
Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

176
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

675
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

140
ABD sivil teröristlere sponsor oldu

ABD sivil teröristlere sponsor oldu

182
Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

49
Finlandiya TV'sinde FETÖ propagandası yapan çift yakalandı

Finlandiya TV'sinde FETÖ propagandası yapan çift yakalandı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM