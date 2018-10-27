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Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 27.10.2018 - 06:46..
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Seydişehir Konya yolu 1. Kilometresinde, Niyazi Başaran idaresindeki 26 NF 629 plakalı otomobille Konya istikametinden Seydişehir istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 48 FS 818 plakalı tıra arkadan çarptı.

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

BABA VE 2 KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Niyazi Başaran ile kızları Gülşehir Başaran ve Tuğba Başaran olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücünün eşi Emine Başaran ve kızı Ümmühan Başaran ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

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