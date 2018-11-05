Konya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Beyşehir'de meydana gelen kazada hayati tehlikesi bulunan yok. Otomobil sürücüsünün eşi ve 8 yaşındaki oğlu da kazadan yaralı kurtuldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza, Beyşehir-Seydişehir çevre yolu, bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 B 9904 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halinde iken iddiaya göre, sürücüsü A.Ç. olan ve yol üzerinde duran 42 B 9603 plakalı şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi S.P. ve 8 yaşındaki oğlu M.E.P. adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





KAZA ALKOLLÜ KİŞİLER YÜZÜNDEN OLDU

Kazaya, seyir halindeki traktör sürücüsünün aracıyla önünü kesen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 kişiyle sebep olduğu iddia edildi.

Traktör sürücüsünün yoluna tekrar devam edebilmek için hareket etmek istediği esnada kazanın yaşandığını iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.