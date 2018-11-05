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Konya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Konya'da otomobilin şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 05.11.2018 - 05:21..
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Beyşehir'de meydana gelen kazada hayati tehlikesi bulunan yok. Otomobil sürücüsünün eşi ve 8 yaşındaki oğlu da kazadan yaralı kurtuldu.

Konya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza, Beyşehir-Seydişehir çevre yolu, bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 B 9904 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halinde iken iddiaya göre, sürücüsü A.Ç. olan ve yol üzerinde duran 42 B 9603 plakalı şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi S.P. ve 8 yaşındaki oğlu M.E.P. adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı


KAZA ALKOLLÜ KİŞİLER YÜZÜNDEN OLDU

Kazaya, seyir halindeki traktör sürücüsünün aracıyla önünü kesen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 kişiyle sebep olduğu iddia edildi.

Traktör sürücüsünün yoluna tekrar devam edebilmek için hareket etmek istediği esnada kazanın yaşandığını iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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