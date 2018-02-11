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Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Sokak üzerinde park halinde olan otomobil parke taşıyla ön sol camı kırılarak içeri atılan yanıcı maddeyle ateşe verilerek kullanılamaz hale geldi.

İHA | 11.02.2018 - 05:46..
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Merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Taşpazar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Atiye S.’ye ait olduğu öğrenilen 80 LD 061 plakalı otomobilin yandığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aracın dışarıdan parke taşı atıldıktan sonra yanıcı bir madde ile aleve verildiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri araçta incelemelerde bulundu.

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

Polis ekipleri aile ile arasında daha önce kız meselesi yüzünden husumet bulunan M.Y.’nin olayı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da park halindeki otomobil kundaklandı

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