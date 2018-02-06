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Konya'da PKK propagandası yapan 10 kişi gözaltında

Terör örgütü PKK'nın Afrin'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yapan 14 kişiden 10'u polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 06.02.2018 - 10:21..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri süren 14 kişinin, sosyal medyadan örgüt ve örgütün Afrin'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yaptığını belirlerdi.

14 GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine 14 kişi hakkında 'örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve nefretliği sürüklemek' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Konya'da PKK propagandası yapan 10 kişi gözaltında

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Daha önce belirlenen adreslere, bugün sabah saatlerinde Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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