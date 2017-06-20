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Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

Çaldığı rögar kapaklarıyla yakalanmak istemeyen şüpheli, tüm çabalarına rağmen polis ekiplerinden kurtulamadı.

20.06.2017 - 09:10
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Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Güven timlerine bağlı ekipler devriye görevi yaptıkları sırada daha önceden hırsızlık olaylarında kullanılan 42 PT 022 otomobili görünce sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.Sürücü ihtara uymayarak kaçtı.

15 DAKİKALIK KOVALAMACA

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil önce kaldırıma ardından 42 APM 39 plakalı polis ekip otomobiline çarparak durdu.

Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

ARABADAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli arabadan inerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Hüseyin Aydın yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

RÖGAR KAPAĞI HIRSIZI

Otomobilde inceleme yapan polis bagajda çok sayıda çalındı rögar kapağı olduğunu tespit etti. Aydın'ın özellikle sanayi siteleri içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı saptandı. Hırsızlık olaylarının birinin güvenlik kameraları ile kaydedildiği belirlendi. Poliste suç kaydı bulunan Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü.

Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

Konya'da polisten kaçan hırsız kaza yaptı

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