İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin peşinde düştüğü iki zanlı, 68 DZ 108 plakalı araç ile polisin dur ihtarına uymarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 6 kilometre süren kovalamaca, kaza sonrası bitti.





ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTILAR

Bölgede devriye görevini sürdüren bir polis ekibi, 68 DZ 108 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçtı.



Yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan zanlılar, Gülbahçe Mahallesi Doğançay Sokağı girişindeki çöp konteynerine çarptı.



Araçtan inip kaçışlarını yaya olarak sürdürmeye çalışan Emre N. (24) ve Emre M. (27), polis ekiplerince yakalandı.



Otomobilde yapılan aramada bagajda çalıntı bir televizyon bulundu.

Konya'da polisten kaçan zanlıları çöp konteyneri durdurdu VİDEO





EMNİYETTE 10 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Zanlılardan Emre N'nin iki, Emre M'nin ise 10 suçtan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



