Konya'da restorana silahlı saldırı

Merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir restorana gelen gruptakilerle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası dışarı çıkan gruptakiler, iş yerine tabancayla ateş açtı.

Olayda Derviş Çoban (21) ve Muhammet Uyar yaralandı.

Ateş açıldığı sırada olay yerinden geçerken kolundan yaralandığı öğrenilen Çoban, sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HELALLİK İÇİN ANNESİNİ ARADI

Kaldırım kenarında yatan Uyar ise bir süre ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada telefonla annesiyle konuşmaya çalışan Uyar, hakkını helal etmesini istedi

Uyar da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.