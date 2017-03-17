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Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

Konya'da ruhsatsız olan 63 tüfek ele geçirildi. Polis iki kişiyi gözaltına aldı.

17.03.2017 - 09:13
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155 Polis İmdat hattına kargo ile çeşitli illere ruhsatsız av tüfeği gönderildiği yönünde gelen isimsiz ihbarı değerlendiren polis, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Öksüz Caddesi üzerinde 42 GF 624 plakalı kamyoneti durdurdu.

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

63 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 63 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve kamyonette bulunan Mehmet S. ve Fatih S. gözaltına alındı.

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler polise verdiği ifadelerinde silahları Beyşehir ilçesinde tanımadıkları bir kişiden tanesini 200 lira karşılığında aldıklarını, internet üzerinden satarak, kargo ile müşterilere gönderdiklerini söyledi. İki şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, tüfekler adli emanete teslim edildi.

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi

Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçirildi




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