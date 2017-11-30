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Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7 Aralık'ta başlayan etkinlik öncesi, otellerdeki doluluk oranları artıyor.

DHA | 30.11.2017 - 11:39..
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'Hoşgörü ve Sevgi' yürüyüşle başlayan etkinlikler, 10 gün boyunca konferans ve sema gösterisiyle devam ediyor. Mevlana, ölümünün ardından ağlanması ve yas tutulmasını istemediği, çok sevdiği 'Hakk'a' kavuştuğundan sevinç ve kutlama yapılmasını istediği için anma programı, 'Düğün Gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' törenleriyle sona eriyor.

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

"OTEL FİYATLARI ARTMADI"

Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, törenlerin 10 gün sürdüğünü, şimdiden o tarihlerin rezervasyonunun yapıldığını ve şu an itibariyle de doluluk oranının arttığını belirtti. Şeb-i Arus törenleri sırasında otel konaklama fiyatlarının artırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Yanar, şöyle dedi:

"'Otellerimiz dolmaya başladı. Şeb-i Arus dönemlerinde Konya’da oteller  ve lokantalar çok yüksek fiyatlarda sunum yapıyor diye bir algı var.  Öyle bir durum kesinlikle yok. Dünyanın her tarafında fuarlar bu tür festivaller ve organizasyonlarda yüzde 20’lik, 30’luk fiyat artışı mutlaka olur. Bu da normal zaten. Ama kamuoyunda bilindiği şekliyle yüzde 100’lük yüzde 200’lük artışlar otellerimizde kesinlik yok."

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

"GEÇEN SENEYE GÖRE İLGİDE ARTIŞ VAR"

Geçen seneye göre bu yıl ilginin biraz daha arttığını belirten Yanar, “Geçen sene malum sorunlu bir yıldı ülkemiz için. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. Bu sene geçen yıldan biraz daha iyi görünüyoruz. Geçen seneye göre biraz daha artış var.'' dedi.

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

"ŞEB-İ ARUS' SADECE SEMA GÖSTERİSİ DEĞİLDİR"

Şeb-i Arus'un sadece sema gösterisinden ibaret olmadığını 10 günlük bir süreç olduğunu da belirten Yanar, “Anma töreni 10 güne yayılan bir program.  Aralık ayının 7’sinde başlayıp, 17’sine kadar devam eder. Kamuoyunda anma etkinliklerinin sadece Şeb-i Arus törenlerinden ibaret olduğu ve o törenlerde sema gösterisi yapıldığı algısı var. Şeb-i Arus ve anma törenleri sadece sema gösterisinden ibaret değil. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzün, üniversitelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin yaptığı 100’e yakın program, sunumlar, konferanslar, tiyatrolar var.'' dedi.

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

Konya'da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi

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