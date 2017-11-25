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Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

Şırnak'ta şehit olan 24 yaşındaki Aykut Kazar için düzenlenen törene 5 bin kişi katıldı.

DHA | 25.11.2017 - 14:29..
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Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen 14 Kasım'da Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Bölgesi’nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşünce yaralanan Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara'daki GATA'ya sevk edildi. Kazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

Şehidin babası Metin Kazar'ın 1999 yılında Gölcük Depremi'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar için memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni yapıldı. Tören öncesi, şehidin cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için annesi Sena Kazar'ın yaşadığı evin önüne getirildi.

Helallik alınırken, şehidin annesi Sena ile kız kardeşi Açelya Kazar gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren anne ve kızına, sağlık ekipleri müdahale etti.

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Okunan duanın ardından Şehit Aykut Kazar'ın cenazesi, namazın kılınacağı meydana götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada, şehit yakınları tabutu omuzlarında taşıyarak götürmek istediklerini söyledi. Kısa süren konuşmaların ardından araçtan alınan Şehit Kazar'ın tabutu, omuzlarda namazın kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra askeri ve mülki erkân ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 kişi katıldı. Anne Sena Kazar ve kızı Açelya Kazar, törende Türk bayrağına sarılı şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar'ın cenazesi, meydanda öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda

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