Konya’da seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 2 yaralı

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Melike Hatun Çarsısı önünde meydana gelen olayda, çarşı önünde bulunan Selimiye Caddesi üzerine duran seyyar satıcıları zabıtalar caddeyi kapattığı için uyardı. Bunun üzerine zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcılar demir, sopa ve bıçaklarla zabıta ekiplerine saldırdı. Olayda zabıta memuru Mustafa A. karnından bıçaklanarak yaralanırken, Mustafa Kemal D. ise başına demir sopayla aldığı darbe sonucu yaralandı. Zabıta ekiplerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralanan zabıtalara mesai arkadaşları yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan zabıtalar ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSE DİRENEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından olay yerinde zabıta ve seyyar satıcılarla tekrar arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyi ise polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Zabıta ekiplerini ve satıcıları ayırmakta güçlük çeken polis ekiplerine takviye olarak motosikletli polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis ekiplerine mukavemet eden şahıslarla polis arasında da arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafından polise terörist dediği iddia edilen bir kişinin de aralarında bulunduğu mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİR ZABITA KARNINDAN YARALANDI

Olaya şahit olan Nazım Kalender (26) ise, “Zabıtayla seyyar arasında kavga başladı. Buradan çekilin yolu açın dediler. Onlar da işim bitti gidiyorum dedi. Sözlü tartışma çıktı küfürleşme oldu. Küfürleşmeden sonra da yumruklar konuşmaya başladı. Biber gazı sıkıldı, ayrıldılar tekrar birleştiler. En sonunda kan döküldü. Bir zabıta memurunun kafası yaralandı. Bir zabıtanın karnından bıçak saplandı. Bir kaç da kafasına darbe alan vatandaş var. En başından beri ayırmaya çalıştım. Baktım olmuyor çekildim ben de. Daha sonra yunus ekipleri, çevikler geldi. Dağıldılar zanlıları yakaladılar, arabaya bindirip götürdüler” dedi.