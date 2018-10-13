Konya'da sivil memur demir çubukla diğer polisi yaraladı

2

Kato eteklerinde terör bitti, turizm yatırımı başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan ve vatandaşların yaz-kış akın ettiği Zümrüt Kaplıcası, 2 milyon 143 bin TL’lik yatırımla modern bir görünüme kavuşacak.