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Konya'da sivil memur demir çubukla diğer polisi yaraladı

Konya'da polis merkezinde çalışan sivil memurun, bir polis memurunu demir çubukla başına vurarak yaralaması kameraya yansıdı.

İHA | 13.10.2018 - 13:57..
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Merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.

Karakolda sivil memurun polise demir çubukla saldırı anı İZLE

TEDAVİ ALTINA ALINAN POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da sivil memur demir çubukla diğer polisi yaraladı

SALDIRGAN MEMUR SERBEST BIRAKILDI

Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.

Konya'da sivil memur demir çubukla diğer polisi yaraladı

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