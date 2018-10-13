Konya'da sivil memur demir çubukla diğer polisi yaraladı

Merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.
Karakolda sivil memurun polise demir çubukla saldırı anı İZLE
TEDAVİ ALTINA ALINAN POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ
Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN MEMUR SERBEST BIRAKILDI
Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.