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Konya’da soba 3 can aldı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti.

20.02.2017 - 19:51
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Konya’da baba Ali (50), anne Sultan (45) ve kızları Rabia Sürer'den (16) haber alamayan yakınları, ailenin yaşadığı merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak'taki evlerine geldi.

Balkon kapısından içeriye giren damatları Fatih Kaya, Sürer ailesini hareketsiz yatarken buldu.

SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ali, Sultan ve Rabia Sürer'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya’da soba 3 can aldı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Sürer ailesinin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

Konya’da soba 3 can aldı

 

Öte yandan, aynı evde kalan Ali Sürer'in annesi Elmas Sürer'in dün gece diğer çocuğunun evine gittiği öğrenildi.

KOMŞULAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Oğlu, gelini ve torununun ölüm haberini alıp eve gelen Elmas Sürer'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.

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