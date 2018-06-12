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Konya'da su baskınları

Akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi.

DHA | 12.06.2018 - 00:23..
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Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi'nde bazı araçlar selde sürüklendi.

Konya'da su baskınları

BELEDİYE OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

İhsaniye Mahallesi İhsaniye alt geçitine giren bir belediye otobüsünün içini su bastı. Otobüs şoförü alt geçitte mahsur kalmamak için yoluna devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Konya'da su baskınları

Konya'da su baskınları

Konya'da su baskınları

Konya'da su baskınları

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