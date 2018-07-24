Konya'da tabancayla vurularak araçtan atılan kadın öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Saibe Y. sabah saatlerinde arkadaşı Rahim A. (46) ile birlikte otomobille gezdiği sırada aracın içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

ARKADAŞI BOYNUNDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü Rahim A, yanında oturan Saibe Y.’yi tabancayla boynundan vurduktan sonra araçtan aşağıya attı. Rahim A. araçla hızla olay yerinden uzaklaşırken, tabancayla vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saibe Y’yi vatandaşlar fark etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Saibe Y, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Saibe Y’yi vurarak araçtan atan şüpheli Rahim A’nın yakalanması için çalışma başlattı.