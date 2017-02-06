Konya'da tamir edilen tablet patlayarak yandı

Akşehir ilçesi Cevdet Köksal Caddesi üzerinde bulunan Tutku Bilgisayar’da meydana gelen olayda, bir müşteri tarafından tamir edilmesi için servise bırakılan tablet, servis elemanı tarafından müdahale edilirken birden alev alarak yanmaya başladı. Alev alan tablet, servis görevlileri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

"TABLETİN BATARYASI ALEV ALDI"

Bilgisayar Servis elemanı Engin Kahraman olay anını anlatırken, “Müşterimiz tableti getirerek şarjı ile alakalı bir sorun olduğunu söylemişti. İşleme aldığım sırada bataryanın hafif şişmiş olduğunu gördüm. Bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadar dikkatli olsak da ister istemez ucuz yollu tabletlerden olduğu için merdiven altı ürünlerde bu tür sıkıntılar çıkıyor. Bir anda tabletin bataryası alev aldı. Hemen müdahale edip söndürdük” dedi.

İş yeri sahibi İbrahim İngeç (33) ise olayın ucuz atlatıldığını belirterek, müşterinin tabletinin tamir edilerek kendisine teslim edildiğini söyledi.





