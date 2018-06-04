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Konya'da tartışma çıktı, kardeşini öldürdü

Atılgan kardeşlerden büyük olan Osman ve Orhan tartışmaya başladı. Tabancasına sarılan ağabey Osman, kardeşini göğsünden vurarak öldürdü.

DHA | 04.06.2018 - 01:19..
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 55 yaşındaki Osman Atılgan, kardeşi 48 yaşındaki Orhan Atılgan ile tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Osman Atılgan kardeşini vurdu.

AĞABEY OSMAN TESLİM OLDU

Osman Atılgan, kardeşi Orhan Atılgan'ın evine gitti. Burada iki kardeş arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Atılgan, tabancayla kardeşi Orhan Atılgan'ın üzerine ateş açtı.

Göğsünden yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi.

Zanlı Osman Atılgan ise olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

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