Konya'da tecavüz şüphelisi berberde yakalandı

4 yıldır evli olan 22 yaşındaki H.K., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıktan sonra ailesinin yanında oturmaya başladı.

MOTOSİKLETLE GEZME TEKLİFİ

Olay günü 5 yıldır tanıdığı evli ve 1 çocuk babası R.S.Ç., oturduğu binanın önüne gelerek H.K.'yi çağırdı. H.K., R.S.Ç.'nin gezme teklifini kabul ederek motosiklete bindi.

DAĞLIK ARAZİYE SÜRDÜ

R.S.Ç., genç kadını yakınlardaki dağlık araziye götürüp motosikletten indirdi.

TECAVÜZ ETTİ

Genç kadına saldırıp üzerindeki kıyafetleri çıkaran R.S.Ç., daha sonra zorla cinsel ilişkiye girdi.

H.K.'yi darbettikten sonra genç kadını dağda bırakan R.S.Ç., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

H.K. ise kendi imkanlarıyla evine döndü.

3 GÜN KİMSEYE SÖYLEMEDİ

3 gün boyunca olayı kimseye anlatamayan H.K., durumu dün ailesine anlattı.

Aile üyelerinin de kendisine destek vermesi üzerine H.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.K. polise verdiği ifadesinde, "R.S.Ç. olay günü oturduğum yere gelerek aşağıya inmemi istedi. Bana motosikletle biraz gezeceğimizi söyledi. Ben de ona inanıp motosiklete bindim. Daha sonra dağlık bir yere gittik. Motordan indikten sonra bana saldırdı. Üzerimden itmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Sonra yere yatırıp üzerimdeki kıyafetleri çıkardı ve benimle zorla cinsel ilişkiyi girdi. Yumruklarıyla beni darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı" dedi.

H.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri şüphelinin gidebileceği adreslerde çalışma başlattı.

İNKÂR ETTİ

Ekipler kısa süre sonra şüphelinin berberde traş olduğunu tespit etti. R.S.Ç., tıraş olduğu sırada gözaltına alındı. İlk ifadesinde H.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden R.S.Ç., isteği üzerine cinsel ilişkiye girdiğini, darbetmediğini söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu süren R.S.Ç., 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilecek.