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Konya'da terör operasyonu: 1 tutuklama

Konya'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

AA | 27.01.2018 - 11:10..
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Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde askeri kıyafet satan bir iş yerinde çalışan Ömer A.'nın terör örgütü DHKP-C'nin İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğunu tespit etti.

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPIYORDU

Teknik ve fiziki takip sonucu zanlının Ankara, Eskişehir ve Konya'ya sürekli gidip geldiği, örgüte buralarda militan kazandırmaya çalıştığı saptandı. Zanlının Ankara'da postacı kıyafetleri aldığı ve eylem yapmak için keşif yaptığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, Ömer A.'yı Ankara, zanlıyla sürekli görüştüğü belirlenen Savaş Ö. ve S.C.'yi ise Cihanbeyli'de yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.

SU İÇEREK AÇLIK GREVİ YAPTI

Konya'ya getirilen zanlılardan S.C.'nin emniyetteki sorgusunda itirafçı olduğu, Ömer A.'nın ise 7 gün boyunca sadece şekerli su içerek açlık grevi yaptığı öğrenildi.

GÖKTÜRK ALFABESİYLE 'TÜRK' YAZILI BANDANA

Zanlılar, işlemlerin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ömer A.'yı hastaneye getiren polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle "Türk" yazılı bandanayla kapatması dikkati çekti.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan Ömer A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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