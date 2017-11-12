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Konya'da tır şarampole yuvarlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesi devrildi, başka bir araçta olan Mehmet Göçer de dorsenin altında can verdi.

12.11.2017 - 17:46
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Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Akşehir- Isparta karayolu Engili mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zafer Karakaya (40) yönetimindeki 03 BH 670 plakalı kömür tozu yüklü tırın iddiaya göre rampa aşağı ve virajlı olan yolda freni boşaldı.

FIRLAYAN DORSEDEN KAÇAMADI

Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Tıra bağlı dorse de fırladı. Bu sırada karayolunun yakınındaki patika yolda aracı içinde oturan Mehmet Göçer, dorsenin kendine doğru geldiğini gördü. Aracından çıkıp kaçmak isteyen Göçer, dorsenin altında kalıp yaşamını yitirdi.

Konya'da tır şarampole yuvarlandı

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazada tır şoförü Zafer Karakaya ve oğlu Muhammet Semih Karakaya (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçer'in cesedi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsenin altından çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya'da tır şarampole yuvarlandı


Konya'da tır şarampole yuvarlandı

Konya'da tır şarampole yuvarlandı


Konya'da tır şarampole yuvarlandı

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