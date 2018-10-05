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Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu

Konya Cihanbeyli'de belediye işçileri yol çalışması sırasında toprak altına gömülü 76 kilo C4 patlayıcı buldu.

DHA | 05.10.2018 - 19:14..
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Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu

Konya'nı Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde bulanın patlayıcı maddenin ayrıntıları ortaya çıktı.

KEPÇE OPERATÖRÜ FARK ETTi

Damlakuyu Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde daha önce akaryakıt istasyonu olması planlanan  araziye dökülen toprak yığınının bir kısmı, yakındaki bir çiftlikte  dolgu malzemesi kullanılmak için kamyonla taşındı. Kamyondaki toprak yığını çiftliğe döküldüğü sırada kepçe operatörü M.G., toprak yığının arasında araçların iç lastiğine sarılı çuval içinde beyaz kimyasal madde ve kablolar olduğunu olduğu fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi.

Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu VİDEO

DOLGU İÇİN KULLANILAN TOPRAKTA RASTLANMADI

Jandarma yaptığı incelemede kimyasal maddenin patlayıcı olduğu ve kablolarında fünye ve fitil olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma aynı bölgedeki toprak yığınından Cihanbeyli Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesise de dolgu malzemesi olarak götürüldüğü saptadı. Oradaki toprak yığınında da yapılan incelemede yine patlayıcı maddeye rastlandı.

Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu

76 KİLO C4

Ardından toprağın ilk alındığı bölgede kazı çalışması yapıldığı ancak başka bir patlayıcı maddeye rastlanılmadı. 76 kilo olduğu belirlenen patlayıcının, C-4 tipi olduğu ve 2 yıl önce toprak yığınına gömülmüş olabileceği üzerinde durundu. Patlayıcı maddenin kriminal laboratuvarında incelenmesi için Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu

Patlayıcıyı fark eden M.G., ''Daha önce akaryakıt istasyonu yapılması planlanan yerde toprak yığını vardı. Oradaki topraktan kepçe ile bir kısım toprak yükleyip çiftliğe getirdi. Toprağı boşattığımız sırada lastiğin paketlenmiş olduğunu fark ettim. İçine baktığımızda beyaz bir madde vardı. Jandarmaya haber verdik. Patlayıcı maddeymiş.'' dedi.

Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu


Görgü tanıklarından Yılmaz Otaç da ''Belediye işçileri tesise toprak getirmişler. İçinde kablo falanolan çuvallar çıkmış. Korkup kaçmışlar. Sonra jandarma geldi. Kazı yaptılar. Patlayıcıları alıp götürdüler. Kim koydu belli değil'' dedi.

Konya'da toprağa gömülü 76 kilo C4 patlayıcı bulundu


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