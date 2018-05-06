taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi de hastaneye sevk edildi.

AA | 06.05.2018 - 19:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ereğli ilçesinden Halkapınar'a giden Abitter Üresin yönetimindeki 42 EKA 29 plakalı otomobil ilçe girişinde Mehmet Hakan Karcı idaresindeki 42 YD 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 42 YD 875 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 14 yaşındaki Mustafa Selim Arı olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki araçta bulunan yaralılar Mehmet Hakan Karcı, Tolgahan Sarıkaya, Sezer Akgedik, Hikmet Sevin, Tolgahan Sakarya, Abitter Üresin ve Çiğdem Üresin ise ekipler tarafından bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan, İş Sağlığı Kongresi'nde konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Hedef sıfırlı ölümlü iş kazası" dedi.
Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın
Aydın'da kız öğrencilerin kaldığı apartın yemekhane bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan hafif etkilenen 2 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
Yüksekova'da PKK operasyonunda 2 sığınak imha edildi
Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kayalıktan düşen kadın 4 saatte kurtarıldı
Van'ın Çatak ilçesinde ot toplamak için çıktığı dağda, kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kadın, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin seçim manifestosu: Türkiye şahlanacak

AK Parti'nin seçim manifestosu: Türkiye şahlanacak

349
Fenerbahçe, Bursaspor'yı 90'da yıktı

Fenerbahçe, Bursaspor'yı 90'da yıktı

294
CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

143
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

258
Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

514
FETÖ'cü terörist Hakan Şükür New York Times'a konuştu

FETÖ'cü terörist Hakan Şükür New York Times'a konuştu

109
CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM