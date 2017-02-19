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Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

Konya'da tramvay durağında iki grup arasında çıkan kavgada biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı.

19.02.2017 - 01:24
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Merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tramvay durağında, Oğuz Kaya (21) ve Furkan Onmaz (16), tramvaya kart okutmadan binmek isteyen Suriye uyruklu iki kişiyi uyardı.

Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

BİRİ KARNINDAN DİĞERİ SIRTINDAN YARALANDI

Bunun üzerine iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaya karnından, Onmaz ise sırtından bıçakla yaralandı.
Farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan polisin, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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