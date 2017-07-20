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Konya'da uyuşturucu kuryelerine operasyon

Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda 2.5 kilo eroin ile yaklaşık 32 bin lira para bulundu.

20.07.2017 - 08:44
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Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri Doğu illerinden Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Polis, sevkiyatın yapılacağı otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, otomobilin şehre giriş yaptığı sırada operasyon için harekete geçti.

2,5 KİLO EROİN İLE 32 BİN LİRA BULDU

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde otomobile operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2.5 kilo eroin ile torpidoda yaklaşık 32 bin lira buldu. Araçta bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu kuryelerine operasyon


Konya'da uyuşturucu kuryelerine operasyon

Konya'da uyuşturucu kuryelerine operasyon

Konya'da uyuşturucu kuryelerine operasyon

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