Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Ereğli'de Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Daha önce belirlenen 17 adrese yapılan baskında, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 23,58 gram eroin, 17,06 gram esrar, 105 hap, 4 kök kenevir ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan yaklaşık 2 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





