taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.164
USD
3,8667
EURO
4,7684
ALTIN
163,92
PETR
65,1200

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 13.03.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahalllesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

4 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Polis, yapılan fiziki takibin ardından operasyon için hareket geçti. Yapılan baskında aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34), gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ELBİSE DOLABINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şüphelilerin polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerini içtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım Azerbaycan yolcusu
Başbakan, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.
Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü
Çocuk doktorlarının üye olduğu IPA, mülteci sorununa sahip çıkarak binlerce çocuğun hayatını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Uluslararası Barış Ödülü’ne layık gördü.
Miras sorgulama sayısı 1.5 milyonu geçti
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 1 milyon 602 bin 372'ye ulaştı.
Fatih'te doğalgaz patlaması
İstanbul Fatih'te, kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

106
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

54
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

310
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

47
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

67
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

60
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM