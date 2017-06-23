Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri sırasında Doğu illerinden İzmir'e giden iki yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Ares' adlı köpekle yapılan aramada valiz ve sırt çantası içerisine gizlenen 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucunun bulunma anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili Tuncay T. ve Berat A. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri devam eden şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilecek.













